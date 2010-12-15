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Ekonomi

İŞSİZLİK GERİLİYOR ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 12:22

-İŞSİZLİK GERİLİYOR ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Türkiye'de Eylül döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan düşerek yüzde 11,3 oldu. İşsizlik oranı bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 13,4 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 14,3 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,2 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Eylül Dönemi Sonuçlarına (Ağustos, Eylül, Ekim 2010)'' göre, 2009 yılı Eylül ayında 3 milyon 396 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 934 bin kişi oldu. İstihdam ise 22 milyon 20 binden, 22 milyon 973 bin kişiye çıktı.

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