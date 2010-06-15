İşsizlik geçen yıla oranla yüzde 2,1 oranında azaldı

T24 -

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Mart Dönemi sonuçlarına (Şubat, Mart, Nisan 2010)'' göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 338 bin kişi azalarak, 3 milyon 438 bin kişiye geriledi.







İşsizlik oranı ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak, yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayda işsizlik, yüzde 15,8 olarak açıklanmıştı.







Türkiye'de Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı, önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 593 bin kişi artarak, 21 milyon 741 bin kişi oldu.







İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarımın istihdam içindeki payının 1,3 puan, inşaat sektörünün payının 0,3 puan arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının ise 1,7 puan gerilediği gözlendi. Söz konusu dönemde sanayi sektörünün payı 0,2 puan arttı.











Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,6



Martta kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,4 puanlık azalışla yüzde 15,6, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 oldu.







Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,6 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında söz konusu oran yüzde 27,5 düzeyindeydi.



