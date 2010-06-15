İşsizlik geçen yıla oranla yüzde 2,1 oranında azaldı

T24 - Türkiye'de Mart ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Mart Dönemi sonuçlarına (Şubat, Mart, Nisan 2010)'' göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 338 bin kişi azalarak, 3 milyon 438 bin kişiye geriledi.
İşsizlik oranı ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak, yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayda işsizlik, yüzde 15,8 olarak açıklanmıştı.
Türkiye'de Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı, önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 593 bin kişi artarak, 21 milyon 741 bin kişi oldu.
İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarımın istihdam içindeki payının 1,3 puan, inşaat sektörünün payının 0,3 puan arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının ise 1,7 puan gerilediği gözlendi. Söz konusu dönemde sanayi sektörünün payı 0,2 puan arttı.
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,6
Martta kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,4 puanlık azalışla yüzde 15,6, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,6 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında söz konusu oran yüzde 27,5 düzeyindeydi.
Kayıt dışı istihdam yükseldi
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık artışla yüzde 42,1 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,5'den yüzde 85,1'e yükseldi, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 28,7'den yüzde 28,5'e geriledi.
İşgücüne katılma oranı yüzde 48,2 oldu
Mart'ta, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı ayına göre, 1,7 puanlık artışla yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.
Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artışla yüzde 70,3, kadınlarda ise 2,4 puanlık artışla yüzde 26,8 oldu.
İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.
Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 68,4, kadınlar için yüzde 22,6 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,4 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 71,8 olarak hesaplandı.
İşsizlik kentte yüzde 15,6
Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,4 puanlık azalışla yüzde 15,6, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 oldu.
Söz konusu dönemde, iş arayanlara bakıldığında, işsizlerin yüzde 31,7'si eş dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,8'i (3 milyon 120 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı.