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Ekonomi

İşsizlik Fonu’ndan 2 milyon kişi yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın işsizlik fonuyla ilgili sorularını yanıtladı.

29 Kasım 2011 02:00


Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın işsizlik fonuyla ilgili sorularını yanıtladı. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bu güne kadar 2 milyon 338 bin 649 kişi yararlandı. Çelik, “Fon’dan 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 2 milyon 338 bin 649 kişiye toplam 4 milyar 341 milyon 444 bin 554,72 TL tutarında ödeme yapılmıştır” dedi.  Çelik, Hazine’ye aktarımlarla ilgili şu bilgileri verdi:


“2008 yılına münhasır olmak üzere fonun nema gelirlerinden 1 milyar 300 milyon TL'nin, 2009 ve 2010 yıllarında fon tarafından tahsil edilecek nema gelirinin dörtte üçünün, 2011-2012 yıllarında dörtte birinin fon tarafından tahsil edilen ayı izleyen ayın 15'ine kadar Hazine Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılacağı ve ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda fon nema gelirlerinden toplam 9 milyar 105 milyon 395 bin 592,77 TL Hazine iç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılmıştır."



CHP’li Acar: Emekçiye değil bütçeye yama


Çelik’in yanıtını değerlendiren Acar, “İşçiler, emekçiler için oluşturulmuş bir kaynak, emekçiden, işçiden çok Hazine için kullanılmış. Bütçe açığına yama yapılmış” dedi. Deprem Fonu için toplanan kaynağın duble yollara aktarıldığına dikkat çeken Acar, “Çalışanlara 4, Hazine’ye 9 veriliyorsa burada bir sorun vardır. O zaman işsizlere daha uzun süre ve daha fazla kaynak verilmesi gerekir. Bu fon işsizlere işsiz kaldıkları dönemde katkı sağlamak için kurulduysa, bu değişiklik en kısa zamanda yapılmalıdır. İşsizlere yapılan ödeme sistemi mutlaka değiştirilmeli.”

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