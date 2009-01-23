İşsizlik Fonu'ndan 1.3 milyon kişi yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İşsizlik Sigortası Fonu uygulamasının başladığı Mart 2002'den 30 Kasım 2008 tarihine kadar 1 milyon 395 bin 855 kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bunlardan işsizlik ödeneği almaya hak kazanan 1 milyon 240 bin kişiye 1 milyar 762 bin 890 Türk lirası ödeme yapıldı" dedi.



MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in soru önergesini yanıtlayan Çelik, İşsizlik Sigortası Fonu'nda 30 Kasım 2008 tarihi itibarıyla 37 milyar 553 milyon 813 bin 545 Türk liralık kaynak biriktiğini ifade etti.



Çelik, İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte, "Fon kaynaklarının piyasa şartlarında değerlendirilmesi esastır" hükmünün bulunduğuna dikkati çekerek, şu bilgilere yer verdi:



"Bu kapsamda piyasa koşullarında değerlendirilen fonun faiz gelirleri, 30 Kasım 2008 tarihi itibariyle 23 milyar 371 milyon 435 bin 271 Türk lirasıdır.



İşsizlik Sigortası'nın uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 30 Kasım 2008 tarihine kadar sisteme 1 milyon 395 bin 855 kişi başvuruda bulunmuş, 1 milyon 240 bin 576 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Yine aynı sürede toplamda 1 milyar 762 milyon 46 bin 890 Türk lirası ödeme yapıldı."



İşsizlik Sigortası Fonundan yapılacak herhangi bir ödemenin, kanun ile düzenlenmesi gerektiğini, kanunla düzenlenmemiş herhangi bir ödemenin yapılamayacağını ifade eden Çelik, kanuni bir düzenleme olmadığı için fonun bütçe finansmanında kullanılmadığını bildirdi.



Çelik, 2003-16 Aralık 2008 tarihine kadar işsizlik ödeneği hariç fonun toplam giderinin 3 milyar 300 milyon 848 bin 416 Türk lira olduğunu da bildirdi.



Kayıtlı işsiz sayısındaki değişim



Çelik, cevabında, Türkiye İş Kurumu'na, Ekim 2007 - Ekim 2008 tarihleri arasında kayıtlı işsiz sayıları ile bir önceki yılın aynı ayına göre değişim yüzdelerine de yer verdi.



Buna göre, 11 ayda kayıtlı işsizlerdeki değişim oranları şöyle:



AYLAR 2007 2008 DEĞİŞİM (yüzde)

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Ocak 817.652 704.429 - 13.85

Şubat 871.437 733.070 - 15.88

Mart 903.520 737.560 - 18.37

Nisan 899.206 734.055 -18.37

Mayıs 866.552 735.010 -15.18

Haziran 794.951 753.482 -5.22

Temmuz 765.843 777.129 -1.47

Ağustos 750.871 793.496 - 5.68

Eylül 734.178 802.800 - 9.35

Ekim 719.717 838.933 -16.56

Kasım 712.343 906.265 - 27.22





