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Ekonomi

İşsizlik Fonu'ndaki 11 milyar TL kamu bankalarına aktarıldı, Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Bilgimiz dahilinde yapılmadı

Uğur Gürses: İşsizlik Fonu'nun parası bakanlıktan habersiz aktarılmış

04 Ekim 2018 15:58

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Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vakıfbank, Halkbank ve Eximbank’ın elindeki yaklaşık 11 milyar TL tutarındaki tahvillerin İşsizlik Fonu tarafından satın alınması konusunda  ‘bilgisi olmadığı’ yönünde bir açıklama yapmasına dikkat çekti.

Salı günü kaleme aldığı yazıda gündeme getirdiği konunun HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz tarafından TBMM’ye taşındığını kaydeden Gürses, Bütçe Komisyonu’nda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun konuyla ilgili şu cevabı verdiğini aktardı:

“Bu bahsedilen işlem Hazine ve Maliye Bakanlığının bilgisi dâhilinde yapılan bir işlem değildir. İki kurum kendi inisiyatifleriyle beraber bu işlemleri yapmışlardır.”

Bakanlığın açıklamasıyla aynı saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın konuyla ilgili bir soruya “Kamu fonları devletin içerisinde zaman zaman farklı yerlerde kullanılmıştır” cevabı verdiğini hatırlatan Gürses, şu yorumda bulundu:

“Yani İşsizlik Sigortası Fonu’nun parası bakanlığın bile haberi olmadan bu kadar devasa bir sermaye amaçlı operasyonu iki taraf (kamu bankaları ve Fon) anlaşarak yapmış. Kanuna aykırı olduğu yönündeki itiraza verdiği yanıt ise evlere şenlik: BDDK ve SPK onayladı”.

*Gürses’in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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