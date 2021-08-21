İşsizlik Fonu’ndan işsize 2.4, şirketlere 10.6 milyar TL ödendi

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yedi ayda işsizlere 2,4 milyar TL ödeme yapılırken, işverenlere 10,6 milyar TL’lik teşvik ödemesi yapıldı. Merkezi bütçeden yapılanlara birlikte yedi ayda işverenlere teşvik ödemesi 29 milyar TL’ye ulaştı.

Sözcü’nün haberine göre Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyonun üzerindeyken İşsizlik Sigortası Fonu’ndan temmuz ayında sadece 248 bin 168 kişi işsizlik maaşı ödemesi alabildi.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine başvuranlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabiliyor.