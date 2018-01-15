İşsizlik Ekim döneminde yüzde 10.3 ile çift hanede

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik oranı, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde, yüzde 10.3 ile çift haneli düzeyini korudu.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişiye geriledi.

Bu dönemde işsizlik oranı 1.5 puanlık azalış ile yüzde 10.3 düzeyine indi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da 1.8 puan düşüşle yüzde 12.3\'e geriledi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.9 puanlık azalış ile yüzde 19.3 düzeyine düştü.

İşsizlik 15-64 yaş grubunda da 1.5 puanlık azalış ile yüzde 10.5\'e indi.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişiye, istihdam oranı da 1.4 puanlık artışla yüzde 47.6\'ya çıktı.

Bu dönemde;

- tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin,

- tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 148 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin;

- yüzde 19.3’ü tarım,

- yüzde 19.1’i sanayi,

- yüzde 7.6’sı inşaat,

- yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0.4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücü 2017 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 53.1 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 72.4, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla yüzde 34.2 olarak gerçekleşti.