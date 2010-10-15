-İŞSİZLİK DÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Türkiye'de Temmuz döneminde işsizlik oranı 2,2 puan düşerek yüzde 10,6 oldu. İşsizlik oranı bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 12,8 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 13,6 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Temmuz Dönemi Sonuçlarına (Haziran, Temmuz, Ağustos 2010)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 801 bin kişilik artış ile 71 milyon 372 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 858 bin kişi artarak 52 milyon 572 bin kişiye ulaştı. Söz konusu dönemde, istihdam 22 milyon 213 binden, 23 milyon 478'e çıktı. Bu yılın Temmuz döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 71,9, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 28,8 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 18'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 70,8, kadınlar için yüzde 25,4 olurken, yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,4 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70 düzeyinde gerçekleşti.