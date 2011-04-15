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Ekonomi

İŞSİZLİK DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A)

15 Nisan 2011 13:23

-İŞSİZLİK DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Türkiye'de 2011 yılı Ocak döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan düşerek, yüzde 11,9 oldu. İşsizlik oranı 2010 Ocak döneminde yüzde 14,5 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 14,7 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Ocak Dönemi Sonuçlarına (Aralık 2010, Ocak, Şubat 2011)'' göre, 2010 yılı Ocak ayında 3 milyon 591 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 3 milyon 44 bin kişi oldu. İstihdam ise 21 milyon 162 binden, 22 milyon 461 bin kişiye çıktı.

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