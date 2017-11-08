İşsizlik başvurusunda yüzde 42 artış

İşsizlik oranı çift hanelerde kalıcılaşırken, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) yapılan başvurulardaki artış, gelecek dönemlerde de işsizliğin en büyük sorunlardan biri olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Geçen yıl Ocak-Eylül dönelinde İŞKUR’a başvuran işsiz sayısı 2 milyon 496 bin civarındayken bu sayı bu yıl yüzde 42 artışla 3 milyon 553 bine dayandı. Bunların 1 milyon 875 bini daha iyi şartlarda iş bulmak için başvururken 29 bini engellilerden oluştu.

Geçtiğimiz ay başvuru sayısı 489 bini aştı!

Cumhuriyet'in haberine göre, eylül ayında İŞKUR vasıtasıyla 74 bin 747 kişi işe yerleştirilirken bunların yüzde 63’ü erkek, yüzde 37’si kadın oluştu. Ancak sadece Eylül 2017’de kuruma başvuran işsiz sayısı 489 bini aştı. Yüzde 26’lık artış gerçekleşen bu rakam 2016 Eylül’de 386 bindi.

Hükümet Şubat 2017’den başlayarak büyük bölümünü İŞ- KUR kaynaklarından sağlayarak var olan istihdam teşviklerine yenilerini ekledi ve her yeni istihdam için asgari ücret düzeyinde sigorta primi ve vergilerin tümü için destek sağlamaya başladı. Bu teşvik programı “milli istihdam seferberliği” olarak adlandırıldı. Hatta dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Mayıs 2017 itibarıyla 1 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratıldığını açıklamıştı.

İŞKUR’un yılın dokuz ayında işe yerleştirdiği kişi sayısı ise 791 bin kişiyi aştı. Bu sayı yeni işsiz kalanların yanında çok cüzi kaldı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ise Eylül 2017 döneminde 2 milyon 574 bin kişiyi aştı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kadın, yüzde 35.0’i ise 15- 24 yaş grubundaki gençlerden oluşuyor.

Doktora ve yüksek lisans mezunlarından binlerce başvuru

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin öğrenim durumlarına bakıldığında 708 tanesi doktora mezunu, 12 bin 366 tanesi yüksek lisans ve 329 bini üniversite mezunlarından oluşuyor.

Öte yandan, işsizlik sigortasının uygulanmaya başladığı 2002’nin mart ayından bu yılın eylül sonuna kadar fona 8 milyon 849 bin 220 kişi başvuruda bulundu. İŞ- KUR tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından başvuranlardan 5 milyon 647 bin 21 kişiye 17 milyar 518 milyon 579 bin 747 liralık ödeme yapıldı. Her yıl ortalama 10 milyar lira büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu’nun bu yılsonunda 116 milyar lirayı aşması bekleniyor.