İşsizlik bankacıları vurdu

Krizin bir aylık bilançosu: 100 bin işsiz

HSBC Asya'da 500 kişiyi işten çıkarıyor

Kriz bankalara da sıçradı

Kriz sarstı, on binler işsiz

53 bin bankacı daha atılacak

Citigroup 10 bin çalışanıyla yolunu ayıracakCitigroup: Yılbaşından bu yana zaten 23 bin kişiyi çıkarmıştı. Dün de 52 bin kişiyi daha çıkaracağını duyurdu.Commerzbank: Eylül ayında 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.GMAC LLC: 5 bin kişiyi çıkaracak.UBS: 2 bin kişiyi işten çıkaracakBarclays: İngiliz finans kurumu 3 bin kişinin işine son verecek.National City Corp: 4 bin kişi işini kaybedecek.Goldman Sachs: 3 bin 300 kişi ile yollarını ayıracakAmerican Express: 7 bin kişiyi işten çıkaracak.Fidelity Investments: 1700 kişi işinden olacakDBS Grup: Güneydoğu Asya'nın en büyük bankası DBS Grup Holding, çalışanların yaklaşık yüzde 6'sı olan 900 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.RBS: Royal Bank of Scotland (RBS), yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak.