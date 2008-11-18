İşsizlik bankacıları vurdu

ABD'de subprime mortgage kredilerinin ödenememesi ile başlayan kriz en büyük tahribatı mali sektörde yaptı. Citigroup'un dün açıkladığı 52 binlik işten çıkarma kararı ilk olmadığı gibi son olacağa da benzemiyor. Bundan sonraki dönemde finans sektörüne ilişkin yeni işten çıkartma kararları kimseyi şaşırtmayacak. Krizin bir aylık bilançosu: 100 bin işsizHSBC Asya'da 500 kişiyi işten çıkarıyorKriz bankalara da sıçradıKriz sarstı, on binler işsiz53 bin bankacı daha atılacak
Citigroup 10 bin çalışanıyla yolunu ayıracak İşte finans devlerinden son 2 ay içerisinde gelen kötü haberler...
Citigroup: Yılbaşından bu yana zaten 23 bin kişiyi çıkarmıştı. Dün de 52 bin kişiyi daha çıkaracağını duyurdu.
Commerzbank: Eylül ayında 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
GMAC LLC: 5 bin kişiyi çıkaracak.
UBS: 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Barclays: İngiliz finans kurumu 3 bin kişinin işine son verecek.
National City Corp: 4 bin kişi işini kaybedecek.
Goldman Sachs: 3 bin 300 kişi ile yollarını ayıracak
American Express: 7 bin kişiyi işten çıkaracak.
Fidelity Investments: 1700 kişi işinden olacak
DBS Grup: Güneydoğu Asya'nın en büyük bankası DBS Grup Holding, çalışanların yaklaşık yüzde 6'sı olan 900 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.
RBS: Royal Bank of Scotland (RBS), yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak.