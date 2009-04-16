‘İşsizlik artar, daralma yüzde 6’yı bulabilir’

Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Ulrich Zachau, yılın tamamında büyümenin ne olacağı konusunda hâlâ önemli belirsizlikler bulunduğunu belirterek, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2 ile 6 arasında daralabileceğini söyledi.



Hükümet, bu hafta başında, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.6 daralmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.



Hükümetin yeni rakamının, IMF, OECD, Dünya Bankası ve yatırım bankalarının tahminleriyle uyum içinde olduğunu vurgulayan Zachau, hükümetin rakamları güncellemesinin, dünyadaki ekonomik duruma uygun hale getirme niyetini açıkça gösterdiğini ifade etti. Türkiye’nin bu kadar hızlı küçülmesinin nedeninin dünya ekonomisiyle yüksek derecede entegrasyondan kaynaklandığını kaydeden Zachau, “Bu olumlu bir şey ve bu sayede Türkiye ekonomisi son yıllarda yüksek büyüme oranları yakalamıştı. Dünya ekonomisi konsolide olup yeniden büyümeye başladığında, bu yüksek entegrasyon Türkiye’ye fayda sağlayacak” şeklinde konuştu.



‘Gençler iş bulmakta zorlanıyor’



Türkiye’de işsizliğin artmaya devam edeceğini düşündüğünü kaydeden Zachau şunları söyledi:

“Hatta mevcut rakamın daha da üzerine çıkacağını düşünüyorum. Çünkü, işgücüne katılan genç insanlar iş bulmakta çok zorlanıyor. Sene sonunda mevcut seviyenin altında bir işsizlik oranını gerçekleştirmenin çok zor olacağını düşünüyorum. Eğer hükümet vergi indirimi, özel kredi programları ve likidite önlemlerini almasaydı durum daha kötü olurdu.”

