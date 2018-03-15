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Ekonomi

İşsizlik Aralık döneminde yüzde 10.4 ile çift hanede

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik,  Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, yüzde 10

15 Mart 2018 13:06

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik,  Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, yüzde 10.4 ile çift haneli düzeyde kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.6 puanlık azalış ile yüzde 10.4 olurken, bir önceki döneme göre yüzde 0.01 arttı.
Gelişmiş ekonomilerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da, yıllık bazda 2.6 puanlık azalış ile yüzde 12.3 olarak belirlendi.
Yıllık bazda, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.8 puanlık azalış ile yüzde 19.2\'ye gerilerken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.3 puanlık azalış ile yüzde 10.6\'e oldu.

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