-İşsizlik Ağustosta düştü ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Türkiye'de 2011 yılı Ağustos döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalarak, yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Kentsel alanlarda işsizlik oranı yüzde 11,6, kırsal yerlerde yüzde 4,7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Ağustos Dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül)'' sonuçlarına göre, işsiz sayısı 2010 yılı Ağustos dönemine göre, 450 bin kişi azalarak 2 milyon 521 bin kişiye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre, 1 milyon 689 bin kişi artarak, 24 milyon 884 bin kişiye ulaştı.