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Ekonomi

İşsizlik Ağustos'ta azaldı

Ağustos ayında işgücüne katılma oranı yüzde 50,7 olarak belirlendi

15 Kasım 2012 12:58

Türkiye'de bu yılın ağustos ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

Ağustos ayında kentsel alanlarda işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 10,9, kırsal alanlarda ise 0,1 puanlık artışla yüzde 4,8 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2012 Ağustos Dönemi Sonuçları"na göre, geçen yılın Ağustos ayında 2 milyon 521 bin kişi olan işsiz sayısı 76 bin kişi azalarak, bu yılın aynı ayında 2 milyon 445 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 24 milyon 884 bin kişiden 25 milyon 367 bin kişiye çıktı.

Ağustos ayında işgücüne katılma oranı yüzde 50,7 olarak belirlendi.

2011 ve 2012 Ağustos dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:


 2011/Ağustos  2012/Ağustos

  Kurumsal Olmayan Nüfus (bin)            72.523        73.716
  15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)   53.734        54.841
   İşgücü (bin)                            27.406        27.812
   İstihdam (bin)                         24.884        25.367
   İşsiz (bin)                             2.521         2.445
   İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)           51,0          50,7
   İstihdam Oranı (yüzde)                    46,3          46,3
   İşsizlik Oranı (yüzde)                     9,2           8,8
   Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)        11,9          11,3
   Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)      18,6          17,2
    İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)         26.328        27.028

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