İşsizlik Ağustos'ta azaldı

Türkiye'de bu yılın ağustos ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

Ağustos ayında kentsel alanlarda işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 10,9, kırsal alanlarda ise 0,1 puanlık artışla yüzde 4,8 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2012 Ağustos Dönemi Sonuçları"na göre, geçen yılın Ağustos ayında 2 milyon 521 bin kişi olan işsiz sayısı 76 bin kişi azalarak, bu yılın aynı ayında 2 milyon 445 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 24 milyon 884 bin kişiden 25 milyon 367 bin kişiye çıktı.

Ağustos ayında işgücüne katılma oranı yüzde 50,7 olarak belirlendi.

2011 ve 2012 Ağustos dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:



2011/Ağustos 2012/Ağustos

Kurumsal Olmayan Nüfus (bin) 72.523 73.716

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 53.734 54.841

İşgücü (bin) 27.406 27.812

İstihdam (bin) 24.884 25.367

İşsiz (bin) 2.521 2.445

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 51,0 50,7

İstihdam Oranı (yüzde) 46,3 46,3

İşsizlik Oranı (yüzde) 9,2 8,8

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 11,9 11,3

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 18,6 17,2

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 26.328 27.028