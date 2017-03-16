İşsizlik 7 yılın zirvesini gördü; İŞKUR yöneticisi üniversite mezunu işsiz kalmaz dedi!

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, Türkiye'de "zannedildiği gibi işsizlik meselesi olmadığını", üniversite mezunlarının işsiz kalmayacağını öne sürdü.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, açıklanan işsizlik rakamlarını gerçek bağlamında değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Aradığımız elamanı bulamıyoruz, lütfen bize temin edin diye yalvaran işadamlarımız var" dedi.

Uzunkaya şöyle konuştu:

“İstihdam meselesi, işsizlik meselesi sadece bugünün değil, dünün değil yarının da en büyük meselesi olmaya devam edecek. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki yeryüzündeki kaynaklar sınırlı, insan arzu ve istekleri ise sonsuz. Sonsuz isteklerle sınırsız isteklerle kıt kaynakları buluşturup, hayatı idame ettirebilmek, elbette devlet aklının, millet aklının, yönetim aklının neticesidir. Türkiye olarak son dönemde birçok meselede olduğu gibi işsizlik ve istihdam meselemiz ile ilgili çok büyük mesafeler aldığımız gerçeğini ifade etmek isterim. Tabi dün açıklanan işsizlik rakamları yüzde 12'leri göstermiş olsa da rakamları gerçek bağlamında değerlendirmek lazım.

'Zannedildiği gibi işsizlik meselemiz değil'



Türkiye'nin zannedildiği gibi işsizlik meselesi olmadığına değinen Cafer Uzunkaya, patronların aradığı elemanı bulamadığını iddia etti.

Üniversite mezunlarının da iş sıkıntısı yaşamayacağını iddia eden ve hangi ülkede yaşadığından bihaber olduğu görülen Uzunkaya'nın açıklamaları şöyle:

"İş adamlarımızın, işverenlerimizin sanayicimizin, hizmet sektörümüzün de en büyük problemi aradığı elemanı temin etmek problemidir. Bakınız gittiğimiz yerlerde bizlere açıkça aradığımız elamanı bulamıyoruz lütfen bize temin edin diye işadamlarımız adeta yalvarmaktadır. Nitelikli elamanın temini meselesidir. Bizim İŞKUR olarak da en büyük meselemiz, işverenimiz ile iş arayanımızı aynı noktada birleştirmek, buluşturmak piyasanın arzu ettiği elemanı temin etmektir. Bunu başardığımız takdirde ebetteki yeryüzünün hiçbir yerinde sıfır işsizlik diye bir şey olmadığı bir ortamda, makul ve kabul edilebilir bir istihdamı gerçekleştirmiş olacağız. Bugün zannedildiği gibi üniversite öğrencilerimizin de bir iş bulma probleminden söz etmemiz mümkün değildir. Üniversite mezunlarımızı işgücü piyasasına girme arzusu yüzde 80'nin üzerindedir. İşgücüne istihdam oranları yüzde 70'ler mesafesinde. Netice itibariyle bu öğrencilerimiz bizim İŞKUR olarak gerçekleştirdiğimiz iş başı eğitim programlarına katılmak suretiyle, tecrübe eksikliklerini giderdikleri takdirde mezuniyet ardından elbette ki bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmayacaklardır. "