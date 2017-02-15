İşsizlik 7 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 15 yaşından büyüklerde işsiz sayısı 2016 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 12.1'e yükseldi.

Bu oran, işsizliğin yüzde 11.9 olduğu Mart 2010'dan beri en yüksek işsizlik oranı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 101 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin

sektöründe yer aldı.

2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1,1 puan arttı.

2016 yılının Ekim ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış gösterdi.