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Ekonomi

"İşsizlik 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 12'yi aştı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "İşsiz sayısının 3,7 milyonun üzerine çıktığını" söyledi

21 Şubat 2017 02:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İşsizlik oranı geçen yılın kasım döneminde yüzde 12,1'e yükseldi. İşsizlik böylece Mart 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 12'yi aştı. İşsiz sayısı 3,7 milyonun üzerine çıktı" dedi.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, işsizlikteki artışın sebebinin "zor bir 2016 olduğunu" söyleyerek, işsizlik oranının yükselmesine gerekçe olarak şunları sıraladı: "Terör eylemlerine karşı yoğun mücadele, Rusya ile kriz ve bu krizin turizme getirdiği olumsuzluklar, 15 Temmuz darbe girişimi.  Bakan Müezzinoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:


Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem


Kapsam dışında olan vatandaşlarımız gelir testine tabii idiler. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza diyoruz ki gelir testine gitmene gerek yok. Bu ay yasalaştıracağız. Aylık 53 lira ödedikleri takdirde GSS kapsamına girecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar sağlık hizmeti alamıyorlardı onlar da bu 53 lirayı ödeyerek GSS kapsamına girecekler.


Büyükanneye torun maaşı


Yoğun talep var. Yaklaşık 105 bin başvuru var 27 bin 30'u bizim şartlarımıza uygun. Dünyaya örnek bir proje olsun istiyoruz.
Yoğun talep var. Yaklaşık 105 bin başvuru var 27 bin 30'u bizim şartlarımıza uygun. Dünyaya örnek bir proje olsun istiyoruz."

 

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