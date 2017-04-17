İşsizlik 2010'dan bu yana ilk kez %13'te

Türkiye'de işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 13' yükselerek, son 7 yılın zirvesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ocak 2017 itibariyle işsiz sayısı 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu.

Genç nüfusta işsizlik Ocak'ta yıllık bazda 5.3 puan artarak yüzde 24,5'e yükseldi ve Mart 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İşgücüne katılım oranı ise yüzde 44,8'de kaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre ise, istihdam artışı bir önceki yılın Ocak ayına göre 230 bin kişi oldu, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise yıllık bazda 0,2 puan düşerek yüzde 11,8 oldu.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, işsizliğin yaz aylarında gerilemesini beklediklerini söylemişti.

Şimşek, NTV'nin canlı yayınında,"Referandumdan 'Evet' çıkarsa ekonomik büyüme yüzde 6 patikasına doğru yükselir" demişti.

Şimşek, bugünse referandum sonrasına dair siyasi gelişmeleri yorumladı ve ufukta bir erken seçim olmadığını ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ile referandum kampanyası boyunca gerilen ilişkilerin normalleşmesini beklediğini de ifade etti.