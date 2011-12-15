İşsizlik 10 yılın en düşük seviyesine indi

T24 - İşsizlik oranı Eylül ayında yüzde 8.8'e geriledi. İşsiz sayısı 536 bin kişi azalarak 2 milyon 398 bine düştü.







İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı Eylül ayında 2.5 puanlık azalışla yüzde 8.8 olarak gerçekleşti. İşsizlik Ağustos ayında yüzde 9.2 düzeyindeydi.



İşsizlik oranı böylece 2001 kirizinden bu yana en düşük düzeye indi. İşsizlik oranı 2001'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7.8 olmuştu.

Gençlerde işsizlik yüzde 17.3



Eylül'de tarım dışı işsizlik oranı 3 puan düşerek yüzde 11.3'e, genç nüfusta işsizlik oranı da 3.9 puan azalarak yüzde 17.3'e indi.



Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2.8 puanlık azalışla yüzde 11.1, kırsal yerlerde ise 1.8 puanlık azalışla yüzde 4.5 oldu.

İşsiz sayısı 536 bin kişi azaldı



Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 536 bin kişi azalarak 2 milyon 398 bin kişiye düştü. Eylül'de istihdam edilenlerin sayısı 24 milyon 749 bin kişi oldu. Tarım sektöründe çalışan sayısı 476 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 300 bin kişi artış kaydetti.

Çalışanların yarısı hizmet sektöründe



Eylül döneminde istihdam edilenlerin yüzde 26.2'si tarım, yüzde 19’u sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 47.2'si hizmetler sektöründe yer aldı.

İşszilerin profili



İşsizler sıklıkla (yüzde 29.6) eş-dost vasıtasıyla iş arıyor

İşsizlerin yüzde 85.4’ü (2 milyon 48 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 54.4’ü hizmetler, yüzde 21.9’u sanayi, yüzde 14,6’sı inşaat, yüzde 5.2’si tarım sektöründe çalışmış, yüzde 3.8’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış

İşsizlerin; yüzde 26.8’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 14.1’ini işten çıkarılanlar, yüzde 19.3’ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6.2’sini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9.3’ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 14.3’ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar yüzde 9.8’ini ise diğer nedenler oluşturuyor.



Kayıtdışı işsizlik oranı Eylül ayında 1.2 puanlık azalışla yüzde 42.8'e geriledi.