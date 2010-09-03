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Ekonomi

İŞSİZLERE 8 YILDA 3,5 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 20:09

-İŞSİZLERE 8 YILDA 3,5 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için Ağustos ayında 34 bin 707 kişi Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuruda bulundu. İşsizlik Sigortası Fonunun aylık bültenindeki bilgilere göre, işsizlik sigortası uygulamasının başladığı Mart 2002'den 31 Ağustos 2010'a kadar sisteme 2 milyon 364 bin 624 kişi başvurdu. Bunlardan 1 milyon 997 bin 788 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Bu kişilere toplam 3 milyar 504 milyon 436 bin 77 lira 71 kuruş ödendi. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere Ağustos ayında 34 bin 707 kişi İŞKUR'a başvurdu.  Ağustos ayında 5095 kişiye de 2 milyon 186 bin 308 lira 96 kuruşluk kısa çalışma ödeneği verildi.

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