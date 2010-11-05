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Ekonomi

İŞSİZLERE 3 MİLYAR 626 MİLYON LİRA      ANKARA (A.A)

05 Kasım 2010 17:57

-İŞSİZLERE 3 MİLYAR 626 MİLYON LİRA      ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için ekim ayında 34 bin 613 kişi Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuruda bulundu. İşsizlik Sigortası Fonu'nun aylık bültenindeki bilgilere göre, işsizlik sigortası uygulamasının başladığı Mart 2002'den 31 Ekim 2010'a kadar sisteme 2 milyon 431 bin 106 kişi başvurdu. Bunlardan 2 milyon 44 bin 336 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Bu kişilere toplam 3 milyar 626 milyon 46 bin 500 lira 20 kuruş ödendi.      İşsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere ekim ayında 34 bin 613 kişi İŞKUR'a başvurdu. Ekim ayında 167 bin 196 kişiye 60 milyon 460 bin 988 lira 46 kuruş ödeme yapıldı.

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