İşsizler ordusuna 5800 kişi daha eklendi

Kanada televizyon kanalı CBC 800 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. ABD'li bilgisayar firması IBM ise 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.



IBM'den adını açıklamayan bir yetkili, işten çıkarmaların 2008 yılı sonu itibariyle 115 bin kişi olan ABD'deki çalışma gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü etkileyeceğini söyledi.



Ocak ayında IBM, ABD'de satış, yazılım ve donanımda görevli binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.



IBM'in son işten çıkarma planının, istihdamını Hindistan gibi düşük maliyetli bölgelere kaydırmayı ve teknoloji şirketlerinin gelirleri azalırken karlılığını sürdürmeyi amaçladığını yansıttığı belirtildi.



Geçen yıl gelirini yüzde 18 artırarak 12,3 milyar dolara çıkaran IBM, 113 bini gelişmekte olan Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'da olmak üzere bütün dünyada 400 bin kişiyi istihdam ediyor.



ABD'li Hewlett-Packard (HP) şirketi de Electronic Data Systems (EDS) firmasını satın alması nedeniyle üç yıllık yeniden yapılanma programı kapsamında 24 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı kararlaştırmıştı. HP, IBM ile rekabet edebilmek için EDS'yi 13,9 milyar dolara satın almıştı.



Microsoft da son çeyrekte karının yüzde 11 düşerek 4,17 milyar dolara inmesinden sonra ocak ayında şirket tarihinde ilk kez kitlesel işten çıkarmayla 5,000 kişinin işine son vermişti.



Bu arada Kanadalı ulusal televizyon kanalı CBC, bütçe açığını gidermek için tam zamanlı çalışan 800 kişiyi işten çıkaracak. İşten çıkarılacakların 400'ü televizyon kanalından, 330'u radyo kanalından ve 70'i ise diğer birimlerden olacak.



CBC Başkanı Hubert Lacroix, çalışanlara yaptığı konuşmada, kanalın bu mali yıl 139 milyon dolar bütçe açığıyla karşı karşıya kaldığını, işten çıkarmaların bu açığın dengelenmesine yardımcı olacağını söyledi.



Lacroix, kaç kişinin gönüllü emekliliği kabul ettiğinin belirlenmesinden sonra işten çıkarmaların mayıs ayında başlayacağını ve eylül ayı sonunda tamamlanacağını ifade etti.



CBC sözcüsü Angus McKinnon'a göre, şirket 9,857 kişiyi istihdam ediyor.



