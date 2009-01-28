İşsizler kervanına 8710 kişi daha katıldı

Volvo 650, STMicroelectronics 4 bin 500, Panasonic 560 ve SAP 3 bin kişiyi işten çıkaracak.



İsveçli Volvo, Virginia'daki kamyonet montaj fabrikasından 650 daimi işçiyi çıkaracağını duyurdu.



İşten çıkarmalar, Mart ayında başlayacak.



Panasonic



Dünyanın en büyük plazma televizyon üreticisi Japon Panasonic, Asya'daki 2 fabrikasını kapatması nedeniyle 560 kişiyi işten çıkaracak.



Şirket, Malezya ve Filipinler'deki iki fabrikasını "küresel elektronik piyasasındaki hızlı değişmeye uyum sağlamak için" kapatacak.



Fabrika kapatmalar nedeniyle Malezya'daki fabrikadan 500, Filipinler'deki batarya fabrikasından ise 60 kişinin çıkarılacağı bildirildi.



Öte yandan, Japon Nikkei Gazetesinin kaynak belirtmeden yaptığı habere göre, Panasonic 6 yıldır ilk kez net zarar açıklayacak. Haberde, şirketin Mart 2009'da bitecek mali yılda 1,1 milyar dolar zarar açıklayabileceği kaydedildi.



STMicroelectronics



İsviçreli çip üreticisi STMicroelectronics de dünya genelinde şirketin işgücünün yüzde 9'unu temsil eden 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



Şirket, 2009 yılında maliyetlerde 700 milyon dolardan fazla tasarruf yapmayı planlıyor.



Öte yandan, 2007 yılı 4. çeyrekte 20 milyon dolar (hisse başına 2 sent) kar eden şirket, geçen yıl söz konusu dönemde 366 milyon (hisse başına 42 sent) zarar ettiğini bildirdi.



Şirketin, gelirleri de söz konusu dönemde 2,74 milyar dolardan 2,28 milyar dolara geriledi.



Şirketten yapılan açıklamada, özellikle otomobil, kablosuz iletişim ve bilgisayar aksesuarları piyasaları başta olmak üzere bütün üretim alanlarının krizden etkilendiği bildirildi.



SAP



Yazılım üreticisi SAP da 3 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.



Şirket, işten çıkarmalarla, 2010 yılından itibaren 300-350 milyon avro arasında tasarruf sağlamayı bekliyor.



Şirketin 50 ülkede toplam 52 bin çalışanı bulunuyor.



2007 yılında 1,92 milyar avro net kar elde eden şirketin, geçen yıl net karı ise 1,89 milyar avroya geriledi.



Öte yandan, 2007 yılında 10,2 milyar avro gelir elde eden şirket, gelirini geçen yıl yüzde 13 artırarak 11,6 milyar avroya yükseltti.

