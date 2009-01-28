T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İşsizler kervanına 8710 kişi daha katıldı

Volvo 650, STMicroelectronics 4 bin 500, Panasonic 560 ve SAP 3 bin kişiyi işten çıkaracak.

28 Ocak 2009 02:00

Volvo 650, STMicroelectronics 4 bin 500, Panasonic 560 ve SAP 3 bin kişiyi işten çıkaracak.

İsveçli Volvo, Virginia'daki kamyonet montaj fabrikasından 650 daimi işçiyi çıkaracağını duyurdu.

İşten çıkarmalar, Mart ayında başlayacak.

Panasonic

Dünyanın en büyük plazma televizyon üreticisi Japon Panasonic, Asya'daki 2 fabrikasını kapatması nedeniyle 560 kişiyi işten çıkaracak.

Şirket, Malezya ve Filipinler'deki iki fabrikasını "küresel elektronik piyasasındaki hızlı değişmeye uyum sağlamak için" kapatacak.

Fabrika kapatmalar nedeniyle Malezya'daki fabrikadan 500, Filipinler'deki batarya fabrikasından ise 60 kişinin çıkarılacağı bildirildi.

Öte yandan, Japon Nikkei Gazetesinin kaynak belirtmeden yaptığı habere göre, Panasonic 6 yıldır ilk kez net zarar açıklayacak. Haberde, şirketin Mart 2009'da bitecek mali yılda 1,1 milyar dolar zarar açıklayabileceği kaydedildi.

STMicroelectronics

İsviçreli çip üreticisi STMicroelectronics de dünya genelinde şirketin işgücünün yüzde 9'unu temsil eden 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Şirket, 2009 yılında maliyetlerde 700 milyon dolardan fazla tasarruf yapmayı planlıyor.

Öte yandan, 2007 yılı 4. çeyrekte 20 milyon dolar (hisse başına 2 sent) kar eden şirket, geçen yıl söz konusu dönemde 366 milyon (hisse başına 42 sent) zarar ettiğini bildirdi.

Şirketin, gelirleri de söz konusu dönemde 2,74 milyar dolardan 2,28 milyar dolara geriledi.

Şirketten yapılan açıklamada, özellikle otomobil, kablosuz iletişim ve bilgisayar aksesuarları piyasaları başta olmak üzere bütün üretim alanlarının krizden etkilendiği bildirildi.

SAP

Yazılım üreticisi SAP da 3 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Şirket, işten çıkarmalarla, 2010 yılından itibaren 300-350 milyon avro arasında tasarruf sağlamayı bekliyor.

Şirketin 50 ülkede toplam 52 bin çalışanı bulunuyor.

2007 yılında 1,92 milyar avro net kar elde eden şirketin, geçen yıl net karı ise 1,89 milyar avroya geriledi.

Öte yandan, 2007 yılında 10,2 milyar avro gelir elde eden şirket, gelirini geçen yıl yüzde 13 artırarak 11,6 milyar avroya yükseltti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24