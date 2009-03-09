‘İşsizler Derneği’ de açıldı

Adıyaman'da İşsizler Derneği kuruldu. Ekonomik kriz nedeniyle çalıştıkları firmalarda işlerine son verilen işsiz bir grup tarafından oluşturulan derneğin açılışını ise Adıyaman Belediye Başkanı AKP'li Muhammet Necip Büyükaslan yaptı.





Adyaman'da ekonomik kriz nedeniyle çalıştıkları işyerlerinden çıkarılan bir grup işsiz tarafından `Adıyaman İşsizler Derneği' kuruldu. Adıyaman kent merkezindeki Eski Kahta Caddesi üzerinde Belediye'ye ait iş merkezinde Belediye tarafından kendilerine tahsis edilen bir büroda faaliyetlerine başlayan İşsizler Derneği'nin açılışını, Adıyaman Belediye Başkanı AKP'li Muhammet Necip Büyükaslan yaptı. Derneğin açılışında konuşan, Belediye Başkanı Muhammet Necip Büyükaslan, bir süre önce bir fabrikada çalışırken, bugün işsiz olan bir grup tarafından açılan İşsizler Derneği'nin yakın bir zamanda İşçiler Derneği'ne dönüşmesini arzu ettiklerini söyledi. Belediye Başkanı Büyükaslan, “Bu fabrikamız yakın bir zaman içerisinde yeniden faaliyete geçecek ve bu arkadaşlarımız yeniden işlerine kavuşacaklar. Organize sanayi bölgemizde yakın bir zamanda yeni işletmeler açılacak, yeni ekmek kapıları insanlarımıza açılacak. Umarım sizler buralarda iş bulur ve bizlere duacı olursunuz. Malumunuz ekonomik kriz tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve ilimizde etkilemektedir. Zor şartlarda ekmek mücadelesi veren bu arkadaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bizden arkadaşlar yer istediler, bizler de kendilerine yer tahsis ettik. Burada bir araya gelerek toplumsal bir dayanışma içerisinde olurlar inşallah. Ben her zaman bu arkadaşlarımızın yanındayım ve yanında olmaya da devam edeceğim. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.



‘Bütün işsizleri toplayacağız’



Adıyaman İşsizler Derneği Başkanı İsmet Güneş ise, ilk etapta derneğe yaklaşık 300 işsizin üye olduğunu belirterek, kısa süre içinde Adıyaman kent merkezi ve bağlı ilçelerdeki bütün işsizleri dernek çatısı altında toplayacaklarını söyledi. Dernek Başkanı İsmet Güneş, “Bizler daha önce ekmek parası kazanabiliyorduk. İşyerlerimizin kapanması ve bazılarının da işçi azaltmaya gitmeleri sonucu hepimiz işsiz kaldık. Bu nedenle bir araya geldik ve bu derneği kurduk. Derneğin kurulmasında bizleri yalnız bırakmayan maddi ve manevi desteği ile yanımızda olan ve bu gün de açılışımızı onurlandıran sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendileri ile gurur duyuyoruz ve yanlarında olacağız. İnşallah yakın bir zamanda Adıyaman'daki bütün işsizleri buraya toplayacağız ve dayanışma örneği sergileyerek arkadaşlarımıza iş kapıları araştırıp bulacağız ve ekmek sahibi yapacağız'' diye konuştu.





