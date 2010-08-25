İşşiziz dediler iş beğenmediler

T24- Ankara Valiliğince her hafta salı günleri düzenlenen ''Halk Günü''ne katılan binlerce vatandaş sorunlarını dile getirirken, iş talebinde bulunan bir çok kişi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen işleri kabul etmedi.



İŞKUR İl Müdürü Talip Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 1 ay içinde Halk Günü'ne katılan vatandaşlardan 51 kişinin iş talebinde bulunduğu için kendilerine yönlendirildiğini söyledi.



Söz konusu kişilerin başvuruları çerçevesinde İŞKUR Müdürlüğüne davet edildiğini kaydeden Altuğ, ''Bu kişilerden 19'u hiç kuruma gelmedi. Gelen 32 kişiden de 7'si işe, 3'ü de meslek edindirme kurslarına yerleştirildi. 1 kişi yerleştirdiğimiz işteki maaşı az bulduğu için çalışmak istemedi. 1 kişi memuriyet istediğini, buraya zorla getirildiğini söyledi. 8 kişi Valiliğe para istemek için gittiklerini ancak kendilerinin buraya yönlendirildiğini belirterek, çalışmak istemediklerini söylediler. 12 kişi de teklif edilen işleri kabul etmedi'' dedi.



Ortaya çıkan durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade eden Altuğ, ''yardıma muhtacız'' diye halk gününe katılan çok sayıda kişinin iş değil, para istediklerini sözlerine ekledi.



Bu arada İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki ''Halk Günü'nen başkanlık eden Ankara Vali Yardımcısı Turan Atlamaz, maddi yardım talebinde bulunanların taleplerini büyük bir hassasiyetle değerlendirdiklerini, uygun görülen kişilere yardımların yapılacağını söyledi.



Toplantı sırasında genç yaştaki kadın ve erkeklere iş teklifinde bulunan Atlamaz'a, bir çok kişi ''hastayım, küçük çocuğum var, hamileyim, çalışacak durumda değilim'' gibi bahanelerle karşılık verdi.



Öte yandan son ''Halk Günü'' toplantısına katılan yüzlerce kişi, para yardımı için uzun kuyruklar oluşturdu. Toplantı salonunu dışında kayıtları alınan vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar çıktı.