İşsizin parası bütçeye aktarılacak

Katılım Öncesi Ekonomik Program, çığ gibi büyüyen işsizliğin azalacağı yönünde bir umut vermezken işsizlik fonunun nemasının dörtte biri, üç yıl bütçeye aktarılacak. Program’da 2009, 2010 ve 2011’de fonun nemasının dörtte birinin bütçeye aktarılması öngörüldü. Fonun faiz geliri 25.4 milyar TL düzeyinde. Buna göre bütçeye aktarılacak tutar 6.3 milyar TL’yi aşıyor.



Hükümet, kasasında biriken 40 milyar TL’yi aşkın parayla hemen her kesimin dikkatini çeken, yararlanma koşullarının ağırlığı sık sık gündeme getirilen işsizlik sigortası fonunun nemasının dörtte birini bütçeye aktaracak. Pazartesi günü açıklanan Katılım Öncesi Ekonomik Program’da 2009, 2010 ve 2011’de fonun nemasının dörtte birinin bütçeye aktarılması öngörüldü.



31 Mart itibariyle fonun net varlığı 40.2 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Bu varlığın 25.4 milyar TL’si ise faiz gelirinden, yani fonun nemasından oluşuyor. Buna göre bütçeye aktarılacak tutar 6.3 milyar TL’yi aşıyor.



Fonların kaderi aynı



Çeşitli işveren örgütleri bir süreden beri işsizlik sigortası fonunda biriken paranın işsizlerin eğitimi, SGK primlerinin düşürülmesi gibi alanlarda kullanılmasına dönük öneriler sunuyorlardı.

İşçi sendikaları ise sigortadan yararlanma koşullarının hafifletilmesi, işsizlik aylığı ödemelerinin artırılması yönünde önerilerini dile getiriyorlardı.



Türkiye’de daha önce de çalışanların maaşlarından kesilen çeşitli fonlar, amaçları dışında kullanılmıştı. Konut Edindirme Yardımı (KEY), Tasarrufu Teşvik Fonu bunlardan bazılarıydı.



İşsize umut vermiyor



Katılım Öncesi Ekonomik Program, çığ gibi büyüyen işsizliğin azalacağı yönünde bir umut taşımıyor. Program bu yıl tarım dışı istihdamın yüzde 2.1, tarımsal istihdamın yüzde 1 azalmasını öngörüyor. Bu yıl sonuda işsizlik oranının yüzde 13.5 olacağı tahminini içeren programa göre, 2010 ve 2011’de de bu oran düşmeyecek, aksine yüzde 13.9’a yükselecek. Programda, “İşsizlik oranının yükselmesi durumunda, işsizlik sigortası fonundan yararlananların sayısı artacak ve fon dengesinin bir miktar bozulması söz konusu olabilecek” öngörüsü de yer aldı.

TÜSİAD Başekonomisti Ümit İzmen, Katılım Öncesi Ekonomik Program’da işsizlik oranının 2010 ve 2011 yıllarında da bu yılın seviyesinde kalacağının tahmin edildiğini söyledi. İzmen “Bu da yeniden büyümeye geçildiğinde bile işsizlik sorununun devam edeceğini gösteriyor” dedi.



