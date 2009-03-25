T24 LogoT24 Logo
Spor

İşsize kombine bedava

Villarreal kulübü, taraftarlarını korumak için bu sezon kombine bilet sahibi olup işsiz kalanlara kombine biletleri bedava verecek

25 Mart 2009 02:00

Türk futbolcu Nihat Kahveci'nin formasını giydiği Villarreal kulübü, ekonomik kriz karşısında taraftarlarını korumak için bu sezon kombine bilet sahibi olup işsiz kalanlara gelecek sezon kombine biletleri bedava vereceğini açıkladı.

Kulüp başkanı Fernando Roig, 2009-2010 sezonunda ekonomik krizden zorda olan taraftarlarına kolaylık sağlayacaklarını duyurdu. Roig, "İşsiz kalmak zaten zor bir şey. Onlara en azından takımlarıyla birlikte her pazar futbol zevkini yaşamaları fırsatını vereceğiz. Bu kararı, şimdiye kadar hep takımın yanında olan taraftarlara yardım etmek için aldık" dedi.

Villarreal başkanı ayrıca, işsiz olan taraftarlarına yardım için sponsorlar, kulüp ve taraftarlardan oluşan ortak bir fon oluşturacaklarını, serbest olacak bu fona isteyenin istediği kadar yardımda bulunup, toplanan paranın zorda olanlara dağıtılacağını bildirdi.

Öte yandan İspanyol kulübü, bu sezon ligde kalan tüm maçlar ve Şampiyonlar Ligi maçları için de toplam 110 Avro'luk tek kombine bilet çıkardı.

Villarreal'in olduğu Castellon bölgesinde son dönemde işten çıkarılanlarla işsiz sayısının 50 bine ulaştığına dikkat çekilirken, İspanya'da ilk defa bir futbol kulübünün bu tip bir uygulama yaptığı ifade ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24