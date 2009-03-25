İşsize kombine bedava

Türk futbolcu Nihat Kahveci'nin formasını giydiği Villarreal kulübü, ekonomik kriz karşısında taraftarlarını korumak için bu sezon kombine bilet sahibi olup işsiz kalanlara gelecek sezon kombine biletleri bedava vereceğini açıkladı.



Kulüp başkanı Fernando Roig, 2009-2010 sezonunda ekonomik krizden zorda olan taraftarlarına kolaylık sağlayacaklarını duyurdu. Roig, "İşsiz kalmak zaten zor bir şey. Onlara en azından takımlarıyla birlikte her pazar futbol zevkini yaşamaları fırsatını vereceğiz. Bu kararı, şimdiye kadar hep takımın yanında olan taraftarlara yardım etmek için aldık" dedi.



Villarreal başkanı ayrıca, işsiz olan taraftarlarına yardım için sponsorlar, kulüp ve taraftarlardan oluşan ortak bir fon oluşturacaklarını, serbest olacak bu fona isteyenin istediği kadar yardımda bulunup, toplanan paranın zorda olanlara dağıtılacağını bildirdi.



Öte yandan İspanyol kulübü, bu sezon ligde kalan tüm maçlar ve Şampiyonlar Ligi maçları için de toplam 110 Avro'luk tek kombine bilet çıkardı.



Villarreal'in olduğu Castellon bölgesinde son dönemde işten çıkarılanlarla işsiz sayısının 50 bine ulaştığına dikkat çekilirken, İspanya'da ilk defa bir futbol kulübünün bu tip bir uygulama yaptığı ifade ediliyor.

