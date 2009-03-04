İşsize 2500 lira maaş

İşsiz kalma korkusu, özel sigorta şirketlerinin işsizlik sigortası ürünlerine talepte büyük artış yarattı. Bu sigortayla ayda 10 lira öderseniz 6 ay boyunca 320, ayda 31 lira öderseniz de 1.000 lira özel işsizlik maaşı alma hakkına sahip olunabiliyor.



Küresel ekonomik krizin özellikle beyaz yakalılarda yarattığı travma, özel işsizlik sigortalarına talebi patlattı.



Krizle birlikte hızla büyüyen bu pazarın hâkimi konumunda olan Garanti Emeklilik, Vatan gazetesinin haberine göre 2009 yılının ilk 2 ayında 140 bin kişiye işsizlik sigortası sattı.



Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı işsizlik sigortası ürününü satmaya 2008 yılının Mayıs ayında başladıklarını ve geçen yılın tamamında 130 bin kişiye ürün sattıklarını söyledi. Adalı, “2009 yılı Ocak ve Şubat ayında ise bu rakam 140 bini buldu. Yani bu yılın sadece ilk iki ayında geçtiğimiz yılın üzerinde işsizlik sigortası sattık” dedi. Adalı, işsizlik sigortası ürününe ilginin artarak devam etmesini beklediğini açıkladı.



3 ay prim ödemek yeterli



Garanti Emeklilik, işsizlik ek teminatlı 3 hayat ürünü sunuyor: Gelir güvencesi, kredi ödeme güvencesi ve kredi kartı ödeme güvencesi. Üç ürünün de en önemli kriteri sigortanın alındığı tarihten sonra 120 gün çalışmak, yani en az 3 ay prim ödemek ve en az 6 aydır aynı işyerinde çalışıyor olmak.



Bu koşullara sahip olanlar, almak istedikleri prime uygun bir aylık ödeme yapıyor. 1.500-2.149 TL arası aylık geliri olanlara, aylık 1.000 TL işsizlik ödemesi yapılan paket öneriliyor. Ayda 1.000

TL işsizlik maaşı almak isteyen aylık 31 TL prim ödüyor.



Aylık 10 TL prim ödeyen sigortalı, işsiz kalırsa 320 TL alıyor. Aylık 78 TL prim ödeyenlerin işsizlik maaşı ise 2 bin 500 TL’ye çıkıyor.



Sigortaya en az 3 ay prim ödeyen ve daha sonra isteği dışında işsiz kalanlar en fazla 6 ay işsizlik maaşı alabiliyor. Sigorta kapsamında vefat ve kaza sonucu maluliyet durumlarında ise bir kerede 10 maaş veriliyor.



Garanti Emeklilik kapsamında, işsiz kalındığında mortgage ve taşıt kredilerinin ödenmesini sağlayan Kredi Ödeme Güvencesi Sigortası da bulunuyor. Bu ürün kapsamında da işsiz kalınması halinde kredi taksitleri bir yıldan uzun vadeli kredilerde maksimum 12 aya kadar ödeniyor.



Kart borcu kapatıyor



Krizle birlikte çok önemli bir talep alan bir diğer sigorta ise Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası. Bu sigorta kapsamında işsiz kalanların kredi kartı borçlarını ödediklerini anlatan Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı aynı zamanda hayat sigortası da verdiklerini söyledi. Bu sigorta kapsamında maksimum 10 bin TL kredi kartı limiti olan bir kişi, aylık kredi kartı bakiyesinin yüzde 1’i kadar bir prim ödediğinde, isteği dışında işsiz kalırsa işsiz kalmadan önceki son ekstresindeki borç, sigorta tarafından tek seferde tamamen kapatılıyor.



Talebin yüzde 40’ı İstanbul’dan



Garanti Emeklilik Genel Müdürü Adalı, işsizlik kabusunun en çok İstanbul’da yaşandığını ortaya koyan şu bilgileri verdi: “2009 yılı başından itibaren işsizlik sigortası talebinin yüzde 40’a yakını İstanbul’dan geliyor. Ankara, yüzde 8’le ikinci sırada, üçüncü sırada ise İzmir geliyor. İşsizlik sigortasına talepte İzmir’i Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana ve Konya izliyor.”



Asgari ücret yetmez diyen özele gidiyor



Halen devletin sunduğu işsizlik sigortası kapsamında şartlara uygun olanlar işini kaybettiğinde net asgari ücret olan 527 TL’yi aşmayan bir maaş alıyor. Ancak bu rakam, işsizlik kabusunu yok etmeye yetmiyor. Bu nedenle pek çok beyaz yakalı özel sigortaya yöneliyor. İşsizlik başvuruları Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94.9 artmış İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 244 bin 359 kişiye ödeme yapılmıştı.



HSBC işsiz kalanların borcunun yarısını siliyor



HSBC Bank’ın Güvenli Cüzdan Sigortası’na talep de son dönemde önemli bir artış yaşıyor. Sigorta kapsamında ’İstek Dışı İşsizlik Teminatı’ alanların, işsiz kaldıkları tarihten bir gün önceki HSBC Kredi Kartı borç bakiyesinin yarısı teminat limitleri dahilinde siliniyor.



Örneğin 10 bin TL’lik teminata sahip kişi bugün işten çıkarıldı. Önceki gün itibarıyla toplam kredi kartı borcu 18 bin TL ise 9 bin TL’si sigorta kapsamında ödeniyor. Güvenli Cüzdan sigortasının işsizlik teminatlı haline 325.50 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

