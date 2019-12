-İŞSİZ YUNANLILARIN TERCİHİ TÜRKİYE ATİNA(A.A) - 07.12.2010 - Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliği ile Selanik'teki Kuzey Yunanistan Türk-Yunan Ticaret Odası'ndan edinilen bilgilere göre, ''onlarca işsiz Yunanlı'', her gün İstanbul Başkonsolosluğu ile Türk-Yunan Ticaret Odasına iş başvurusunda bulunuyor. Atina'da yayımlanan ''Elefteros Tipos'' gazetesi, son dönemde yaşanan ekonomik kriz kaynaklı ''göç dalgası'' çerçevesinde, birçok Yunanlı'nın ülke dışında iş bulmak amacıyla, yalnızca Batı Avrupa ülkelerinde değil, Türkiye ve Kıbrıs'taki ''kapıları çaldıklarını'' yazdı. Son dönemde gerçekleşen ''kaçışın'' sadece eğitimli kişiler arasında olmadığı belirtilen haberde, uzmanlığı bulunmayan onlarca işçinin, her gün, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kıbrıs'taki (Rum) iş bulma büroları ve Avustralya'daki soydaş derneklerini doldurdukları kaydedildi. Haberde, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müşaviri Yannis Karkanis'in, Türkiye'de iş arayan Yunanistan vatandaşlarının genellikle çiftler ile aileler olduğunu, önemli vasıflara sahip olmadıklarını ve Türkçe konuşamadıklarını söylediği belirtildi. Karkanis'in sözkonusu şahısların 300 avro karşılığında işçi olarak çalışmak istediklerini de kaydettiği vurgulandı. Öte yandan, iş arayan Yunanistan vatandaşlarının Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinden sonra yöneldikleri ilk ülkenin Kıbrıs olduğu belirtilirken, ortak dil, kısa mesafe ve yüksek maaş nedeniyle bu ülkenin oldukça cazip olduğu değerlendirmesi yapıldı. Yunanistan'da işsizlik oranı yüzde 12 seviyesinde şekillenirken, Kıbrıs'ta yüzde 7 olduğu belirtildi. Diğer yandan, Avustralya Yunan soydaş derneklerinin verilerine göre, Yunanlılar'ın önemli bir kesiminin Avustralya'ya göç etmeyi düşündüğünün altı çizildi. Melbourne Rum Cemaati yetkililerinin, Avustralya'ya yerleşmek isteyen ve bu konuda bilgi isteyen çok sayıda Yunanlı'nın her gün mesajlar gönderdiklerini belirttiği açıklandı. Haberde, Avustralya Göçmen bürosunun da bu iddiaları desteklediği, Avustralya Göç Bakanlığı İletişim Bölümü yetkilisi Catherine Mein'in, ''Ülkeye göç edip sürekli burada kalmak isteyen Yunanlılar'ın sayısında, özellikle bilim adamları ve uzmanlar arasında, önemli bir artış bulunduğunu'' söylediği belirtildi.