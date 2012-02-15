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Ekonomi

İşsiz sayısı 382 bin kişi azaldı

İşsizlik oranı geçen yılın Kasım ayında yüzde 9.1 oldu.

15 Şubat 2012 12:46

 

T24 - İşsiz sayısı 2 milyon 429 bin kişiye geriledi.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının, 2011 yılının Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puan azalarak, yüzde 9.1 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Geçen yılın Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 9.1 düzeyindeydi.

Kasım'da, Türkiye'deki işsiz sayısı 2 milyon 429 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 267 bin kişi oldu. İşsiz sayısı bir ayda 25 bin, bir yılda ise 382 bin kişi azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11.4 oldu.

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