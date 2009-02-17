İşsiz sayısı 3 milyona ulaştı

Küresel kriz en çok çalışanları etkilemeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2008’de işsizlik oranı 2.2 puan artarak yüzde 12.3’e çıktı. Bir önceki yılın aynı döneminde (Kasım 2007) işsizlik oranı yüzde 10,1 düzeyinde bulunuyordu.Böylece işsizlik oranı 2004’ün birinci çeyreğinden bu yana en yüksek düzeye ulaştı.Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, "Ekim-Kasım-Aralık 2008" dönemini kapsayan, "Kasım" sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 48,4 olarak hesaplandı.Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2.2 puanlık artışla yüzde 14.2, kırsal yerlerde ise 2.2 puanlık artışla yüzde 9.3 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 645 bin kişi artarak 2 milyon 995 bin kişiye yükseldi.Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puanlık artışla yüzde 15.4 düzeyinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 2.7 puanlık artışla yüzde 14.1, kadınlarda ise 3 puanlık artışla yüzde 20.5 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 3.9 puanlık artışla yüzde 23.9’a yükseldi.Kasım’da döneminde istihdam edilenlerin yüzde 25.8’i tarım, yüzde 19.8’i sanayi, yüzde 5.8’i inşaat, yüzde 48.6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.