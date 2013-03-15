İşsiz sayısı 2.8 milyona yükseldi, Türkiye'de beş gençten biri işsiz

İşsizlik oranı Aralık ayında yüzde 10.1'e çıkarken işsiz sayısı 2.8 milyona yükseldi. Türkiye'de beş gençten biri işsiz.

İşsizlik oranı Aralık ayında çift haneye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 10.1'e yükseldi. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 9.8 düzeyindeydi.

İşsizlik oranı böylece Şubat 2012'den sonra yeniden yüzde 10'u aştı.

Beş gençten biri işsiz

Tarım dışı işsizlik oranı 0.4 puanlık artış ile yüzde 12.4, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1.7 puanlık artış ile yüzde 19,8 oldu.

İşsiz sayısı 2.8 milyon

Türkiye genelinde işsiz sayısı Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre 214 bin kişi artarak 2 milyon 790 bin kişiye yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık azalış ile yüzde 50.9, istihdam oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 46, işsizlik oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 9.6 olarak gerçekleşti.

2012 işsizlik oranı yüzde 9.2

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2012 yılında işsizlik oranı yüzde 9,2 oldu. 2011 yılında işsizlik oranı yüzde 9.8 düzeyindeydi.

2011/Aralık 2012/Aralık

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Kurumsal Olmayan Nüfus (bin) 72.925 74.026

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 54.122 55.162

İşgücü (bin) 26.254 27.556

İstihdam (bin) 23.678 24.766

İşsiz (bin) 2.576 2.790

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 48,5 50,0

İstihdam Oranı (yüzde) 43,8 44,9

İşsizlik Oranı (yüzde) 9,8 10,1

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 12,0 12,4

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 18,1 19,8

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 27.868 27.605