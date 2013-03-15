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Ekonomi

İşsiz sayısı 2.8 milyona yükseldi, Türkiye'de beş gençten biri işsiz

Aralık 2012'de işsizlik oranı yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2 milyon 790 bin kişiye yükseldi

15 Mart 2013 12:25

İşsizlik oranı Aralık ayında yüzde 10.1'e çıkarken işsiz sayısı 2.8 milyona yükseldi. Türkiye'de beş gençten biri işsiz.

İşsizlik oranı Aralık ayında çift haneye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 10.1'e yükseldi. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 9.8 düzeyindeydi.

İşsizlik oranı böylece Şubat 2012'den sonra yeniden yüzde 10'u aştı.

 

Beş gençten biri işsiz

 

Tarım dışı işsizlik oranı 0.4 puanlık artış ile yüzde 12.4, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1.7 puanlık artış ile yüzde 19,8 oldu.

 

İşsiz sayısı 2.8 milyon

 

Türkiye genelinde işsiz sayısı Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre 214 bin kişi artarak 2 milyon 790 bin kişiye yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık azalış ile yüzde 50.9, istihdam oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 46, işsizlik oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 9.6 olarak gerçekleşti.

 

2012 işsizlik oranı yüzde 9.2

 

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2012 yılında işsizlik oranı yüzde 9,2 oldu. 2011 yılında işsizlik oranı yüzde 9.8 düzeyindeydi.

 

 2011/Aralık    2012/Aralık
        ------------  ------------
        Kurumsal Olmayan Nüfus (bin)             72.925         74.026
        15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)    54.122         55.162
        İşgücü (bin)                             26.254         27.556
        İstihdam (bin)                           23.678         24.766
        İşsiz (bin)                               2.576          2.790
        İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)            48,5           50,0
        İstihdam Oranı (yüzde)                     43,8           44,9
        İşsizlik Oranı (yüzde)                      9,8           10,1
        Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)          12,0           12,4
        Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)        18,1           19,8
        İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)          27.868         27.605

 

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