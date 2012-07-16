Türkiye'de işsiz sayısı 212 bin kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Nisan Dönemi Sonuçları''na göre, 2011 yılı Nisan döneminde 2 milyon 637 bin kişi olan işsiz sayısı, 2012'nin aynı döneminde 2 milyon 425 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 23 milyon 955 bin kişiden, 24 milyon 630 bin kişiye çıktı.

2012 yılı Nisan döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 49,6 oldu. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı, 675 bin kişi artarak 24 milyon 630 bin kişiye yükseldi.