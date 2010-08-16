-İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 846 BİNE GERİLEDİ ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Türkiye'de Mayıs ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Mayıs Dönemi sonuçlarına Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 536 bin kişi azalarak, 2 milyon 846 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayında, yüzde 13,6 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı itibariyle Türkiye geneli işgücü verileri şöyle: . 2009 2010 . MAYIS MAYIS . ------ ------- KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 70.435 71.239 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 51.575 52.431 İŞGÜCÜ (bin) 24.837 25.901 İstihdam (bin) 21.455 23.055 İşsiz (bin) 3.382 2.846 İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI (yüzde) 48,2 49,4 İSTİHDAM ORANI (yüzde) 41,6 44,0 İŞSİZLİK ORANI (yüzde) 13,6 11,0 Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 17,0 13,8 Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 24,9 19,8 İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYANLAR (bin) 26.738 26.529