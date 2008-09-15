İşsiz sayısı 2 milyon 237 bin kişiye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Mayıs-Temmuz döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 96 bin kişi artarak 2 milyon 237 bin kişiye yükseldi.



Açıklamaya göre, İşsizlik oranı ise 0.2 puanlık artış ile % 9 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.4 puanlık artışla % 11.5, kırsal yerlerde ise 0.3 puanlık azalışla % 5.2 oldu.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puanlık artışla % 11.7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre herhangi bir değişim göstermeyerek % 10.3, kadınlarda ise 0.7 puanlık artışla % 17.3 oldu.



2008 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 462 bin kişi artarak, 22 milyon 557 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 58 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 519 bin kişi arttı.

