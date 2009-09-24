İşsiz mimar ve mühendis kurultayı

24-25 Ekim’de ‘Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Kurultayı’ yapılacak. İş-Kur’a göre bu kesimden kayıtlı işsiz sayısı 14 bin, TMMOB’a göre 90 bini işsiz ya da mesleği dışında çalışıyor.



İşsizlik Türkiye’nin en önemli sosyal problemlerinden biri olmaya devam ederken, eğitimli olmanın da bu sorunu çözmeye yetmediği görülüyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de (TMMOB) 24 Ekim’de Ankara’da, 14 Kasım’da İstanbul’da 2 kurultay yaparak işsiz mühendis, mimar ve şehir plancısının durumunu tartışacak.

İş- Kur verilerine göre geçen yılın sonunda toplam 10 bin 606 mimar, mühendis ve şehir plancısı kuruma kayıtlı işsiz durumundayken bu yıl haziranda bu sayı yüzde 33 arttı ve 14 bin 79’a yükseldi. TMMOB’a göre 90 bin mimar, mühendis ve şehir plancısı ya işsiz ya da mesleği dışında işlerde çalışmak zorunda kalmış durumda. Kurultayda işte bu soruna çözüm aranacak.



Ankara ve İstanbul’da



Bu kapsamda Ankara, Afyon, Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Yozgat’ta gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve 35’ten fazla işyeri toplantısının ardından 24-25 Ekim’de Ankara bölgesel kurultayı, 14-15 Kasım’da da İstanbul’da TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı düzenlenecek.



İstanbul’daki kurultay Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) sekretaryalığında yapılacak. EMO yetkililerinin verdiği bilgiye göre kurultay, mimar, mühendis ve şehir plancılarının örgütlenme bilincini artırmayı, bu iş kollarında çalışanlar arasında TMMOB’a bağlı odalara ve ilgili sendikalara üye olanların sayısının yükselmesini amaçlıyor.



Umut kamuda ama...



EMO yetkilileri, özel sektörde istihdam olanağı bulamayan onbinlerce mimar, mühendis ve şehir plancısı için umut ‘devlet kapısında’. Ancak rakamlar bu umutla çıkılan yolda mutlu sona çok az kişinin ulaştığını ortaya koyuyor. EMO yetkilileri şöyle diyor:

“2008 yılında kamu personeli seçme sınavına (KPSS) giren mühendis, mimar ve şehir plancısı sayısı 54 bin 805 kişi iken, bu sınavla açılan mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrosu bin 950 civarında oldu. KPSS ile sınava giren mühendis, mimar ve şehir plancılarının sadece yüzde 3.6’sı kamu kurumlarında istihdam edilirken yalnızca mühendislik-mimarlık fakültelerinden yılda 24 bin 135 genç mezun oluyor. Mühendis, mimar ve şehir plancıları KPSS’de de yukarıda sıraladığımız rakamlar yüzünden yalnızlığa, işsizliğe mahkûm ediliyor.”



90 bin kişi işsiz ya da meslek dışında



TMMOB’un kurultaya ilişkin olarak hazırladığı bilgi notuna göre, birliğe bağlı odaların yaklaşık 350 bin üyesi bulunuyor. Bu kişilerin yüzde 25’i, yani yaklaşık 90 bin kişi ya işsiz ya da meslek dışı alanlarda çalışıyor.



Bilgi notunda teknik personel arzının, ihtiyacın üzerine çıktığı anlatılırken, “Her yıl tüm mühendislik-mimarlık fakültelerinden yaklaşık 35 bin yeni meslektaşımız mezun olmaktadır. Meslekte yeni iş yaratma hızı ve sayısı bu olmadığına göre, mühendis, mimar ve şehir plancıları için işsizlik oranları hızla yukarı çıkmayacak mıdır?” diye soruldu.



Çözümü örgütlenmede arayacaklar



Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların tespiti, tanımı ve çözüm yollarını tartışmak amacıyla toplanacak olan kurultayda şu konular masaya yatırılacak:

- Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen yasalar.

- Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma koşulları.

- Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari ücret ve ücret.

- Kamu ve özel sektörde çalışan ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve iş güvencesi.

- Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve özlük haklarına etkileri.

- İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerinde etkileri.

- Ücretli ve işsiz kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri.

- Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri.

- Çalışma yaşamında karşılaşılan diğer sorunlar ve çözüm önerileri.

- Örgütlenme; TMMOB, sendikalaşma ve diğerleri.