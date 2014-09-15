İşsiz 'iş ve meslek danışmanları' eylem yaptı

İş ve Meslek Danışmanlığı mezunları, sınavını kazanmalarına rağmen aylardır atama yapılmamasını protesto etti.

Konak Meydanı'nda saat 19.00'da bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik İş ve Meslek Danışmanlığı mezunları, 2 yıl önce Eskişehir ve Sakarya illerinde yapılan sınavları kazanmalarına rağmen atama yapılmamasını nedeniyle eylem yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, 'İş ve Meslek Danışmanı işsiz olur mu?' yazan pankart açan grup üyeleri adına açıklama yapan grup sözcüsü Engin Güner, Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin işsiz İş ve Meslek Danışmanı olduğunu belirterek, "İki yıldır sesimizi duyurmak ve hakkımız olanı almak adına yetkili kurumlarla defalarca yüz yüze konuşmamıza rağmen bir sonuç elde edemedik. Buna karşın İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları sayesinde işsizlik oranın yüzde 8,8 dolaylarına gerilediğini söylüyor. Bizlerde şunu sormak istiyoruz; Madem sitem bu kadar başarılı, neden işsiz İş ve Meslek Danışmanları ordusu oluşturuyorsunuz. Atama yapılmaması yüzünden işsiz İş ve Meslek Danışmanı sayısı 7 bini geçti. Geldiğimiz noktada, ironiler ülkesi ülkemizde 'İşsiz İş ve Meslek Danışmanı' kavramı oluşmuştur. Bizler atanması yapılmayan İş ve Meslek Danışmanları olarak hayatlarımızı ertelemek yerine, soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Grup üyeleri basın açıklamasının ardından dilek balonu uçurarak eyleme son verdi.