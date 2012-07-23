'Türk gençlerinin akıl sağlığı işsizlik nedeniyle tehlikede'

Dünya Bankası, Türkiye’de yüzde 18 olan gençler arasındaki işsizliğin, dünya ortalaması olan yüzde 12’nin üstünde olduğunu belirterek, “İşsizlik kişilerin akıl ve beden sağlığını, toplumum ise huzur ve refahını tehdit ediyor” uyarısında bulundu.

Rapora, işsizliğin birey ve ülke geleceğine etkisi şöyle ifade edildi:

“Türkiye’de çok işsiz var. İşsizlik hayat boyunca daha düşük kazanç ve izleyen yıllarda beden ve akıl sağlığı rahatsızlıklarında artış anlamına geliyor. Aynı zamanda, verimliliği ve ekonomik büyümeyi de azaltıyor.”

Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye’deki meslek eğitimini de inceleyen Dünya Bankası, internet sitesinde yayınladığı ‘Türkiye’de Yeni Bir Ekonomi İçin Yeni İşler’ adlı değerlendirmesinde, İŞKUR kurslarına yer verdi.

Değerlendirmede geniş bir yelpazede eğitim veren kurslarla ilgili olarak şu saptamalar yapıldı: “Kurslara başvuru sayısı eğitim görenlerin iki katı. Stajyerlerin büyük bölümü büro işi istiyor. Fakat daha çok teknik işler talep ediliyor. Eğitimciler, meslek okulu mezunlarının bile iş bulamadıklarını, kendilerinin mezunlara şu anda geçerli standartları öğrettiklerini, becerilerini piyasanın gereksinimleri doğrultusunda güncellediklerini belirtiyorlar.”

5 gençten biri işsiz

Yıl Genç nüfusta işsizlik oranı

2008 % 20.1

2009 % 29.4

2010 % 23.5

2011 % 20.1

2012 % 18.9

18-24 yaş gençleri kapsıyor.

Gençlerin işgücüne katılma oranı düştü

- Son bir yılda genç nüfusun işgücüne katılma oranı 1.3 puan azaldı.

- Yaklaşık 2 milyon kişinin iş bulma ümidi yok veya çalışmaya hazır durumda olduğu halde iş aramıyor.

- İşsizlikteki azalmanın yüzde 85.8’i düşük niteliklilerden kaynaklandı.

- Sanayideki istihdam beklentisinde iyimserlik azaldı.

Kaynak: TİSK İşgücü Piyasası Raporu