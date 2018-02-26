İşsiz genç, çıktığı çatıda intihara kalkıştı

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, işsiz olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen Ö.A. (30), Ak Parti İlçe Başkanlığı\'nın da bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ö.A., polisin iknası sonucu çatıdan indi.

İki çocuk babası Ö.A., sabah saatlerinde, Hendek Gaffar Okkan Caddesi\'nde Ak Parti Hendek İlçe Başkanlığı\'nın da bulunduğu iki katlı binanın çatısına çıktı. İşsiz olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen Ö.A., hayatına son vermek istediğini söyledi. Hemen karşıdaki Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden gelen polisler, Ö.A.\'yı ikna etmek için çatıya çıktı. Görüşmenin ardından Ö.A. bir süre sonra çatıdan indi ve ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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