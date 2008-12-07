İşsiz çok, 500 madenci kadrosuna talep yok

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) alacağı 3 bin işçi için 37 bin 247 kişinin başvurduğu Zonguldak'ta özel sektör, yazdan beri aradığı 500 işçiyi temin edemedi.



3 bin işçi alımı için binlerce kişinin başvurduğu TTK'de uzunlukları 2-4 metreyi, ağırlıkları 35 kilogramı aşan maden direği taşımalarının yanı sıra kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandıklarına bakılarak test edilerek eleme yapılırken, acil işçi bekleyen özel şirketlere müracaat eden olmadı.



Binlerce kişinin Beden Gücü Yönetmeliği'ne uyabilmek için çaba harcadığı TTK'de iş umudu için kura heyecanı yaşayanlar, aynı işi yapacakları ve arada çok büyük ücret farkı bulunmayan özel sektör ocaklarını tercih etmedi.



Çok sayıda vatandaşın işinden çıkarıldığı bildirilen dönemde ısrarla ocaklarda kömür kazacak madenci arayan ve gazetelere de ilan veren özel işletmelerde yemek ve sosyal hakların yanı sıra başlangıç ücreti olarak 700-900 YTL veriliyor.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Zonguldak İl Müdürlüğü'nde iş aradığına yönelik 12 bin 633 kişinin kaydı bulunmasına karşın özel şirketlere ait madenlere beklenen başvuru yapılmıyor.



Özel sektör dertli



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Zonguldak İl Müdürü Cemal Yiğit, kentteki çok sayıda maden ocağı işletmesinin kendilerinden eleman istediğini, müdürlüklerine kaydı bulunanların da yönlendirildiğini söyledi.



Zonguldak'taki 5 firmanın yazdan itibaren yaklaşık 500 eleman talebinin karşılanamadığına dikkati çeken Yiğit, "İstenilen personel yerin altında kömür üretiminde çalışacak 'kazmacı' tabir edilen kişilerden oluşuyor. TTK'nin 3 bin işçi alımı konusu gündeme gelince kimse özel sektöre başvurmadı. Kuruma girecekler belli olduktan sonra işe yerleşemeyenleri özel sektörlere yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.



"Bugün 500 kişi gelse yaklaşık 700-900 YTL maaş ve sosyal haklar tanıyan özel firmalarda yarın iş başı yaptırırız" diyen Yiğit, "Şu anda müdürlüğümüzde 12 bin 633 kişinin kaydı mevcut. 11 aylık dönemde bin 192 vatandaşımızı çeşitli işlere yerleştirdik. Madenlerin de işçi açıklarının giderilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.



"TTK'den farksız"



Demir Madencilik AŞ Yönetim Kurul Üyesi Hacı Demir de, özel maden ocaklarının kentte yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağladığını, her türlü iş sağlığı ve işçi güvenliği önleminin alındığı söyledi.



Kendi firmalarının yanı sıra diğer işletmelerinin yaklaşık 500 işçiye ihtiyaç duyduğunu ancak bulmakta zorlandıklarını ifade eden Demir, "Özel maden ocakları sürekli yatırım yapıyor. Ekonomik kriz nedeniyle birçok sektörde işletmeler eleman çıkarırken biz yeni madenciler almak için çabalıyoruz. Amacımız bölge insanına istihdam sağlamak" dedi.



Ancak istedikleri başvuru sayısına ulaşamadıklarını belirten Demir, "İşletmeler aylardır her türlü sosyal imkan ve yüksek maaşı sağlamasına rağmen işçi bulamıyor. İşsiz kişileri anlamakta zorlanıyoruz. Kömür üretimini de yeterli madenci bulamadığımız için istediğimiz oranda artıramıyoruz" diye konuştu.

