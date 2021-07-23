Issız bir yerde tek başına kalan adam, bir hafta boyunca aynı ayının saldırısına uğradı

ABD’nin Alaska eyaletinde bir madencilik alanında tek başına kalan bir adam, bir hafta boyunca tekrar tekrar aynı boz ayının saldırısına uğradı. Yaralanan adam bir haftanın sonunda bir helikopter tarafından tespit edilerek kurtarıldı.

The New York Times’ta yer alan habere göre, 50-60 yaş aralığında ismi verilmeyen adam Alaska’nın Nome şehrinin 40 mil ilerisinde bir madencilik alanında yalnız başına, iletişim araçsız bir şekilde kalırken bir boz ayının saldırısına uğradı. Boz ayının adamı nehir kıyısına sürüklediği belirtildi.

Tabancası olan adam kaçmayı başardı ancak ayının bir hafta boyunca kendisini bularak saldırdığını anlattı.

Sahil güvenlik helikopterinin pilotlarından Jared Carbajal “Bize ayının sürekli kendisine geri döndüğünü, birkaç gecedir uyumadığını anlattı” dedi.

Saldırılarla geçen bir haftanın sonunda adam, bölgeden geçen bir helikopter tarafından yardım işaretleri yaparak tespit edildi.

Kurtarılan adam tedavi için hastaneye kaldırıldı.