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Dünya

İşsiz babanın cinnetine kurban gittiler

ABD'de işini kaybettikten sonra cinnet getiren bir adam, eşini ve 5 çocuğunu öldürdükten sonra kendini vurarak hayatına son verdi.

29 Ocak 2009 02:00

ABD'de işini kaybeden bir adam, eşini ve 5 çocuğunu öldürdükten sonra kendini vurarak hayatına son verdi

ABD'yi şoke eden olay Los Angeles'ta yaşandı.  40 yaşındaki Ervin Lupoe, 10 yıldır çalıştıkları sağlık kuruluşundan eşiyle birlikte işten çıkarıldı. Bir anda işsiz kalınca bunalıma sürüklenen Lupoe, cinayetler öncesinde yerel bir televizyon kanalına iki sayfalık intihar notunu faks çekti. Faksta, işten çıkarıldıktan sonra eşine ve çocuklarına bakmasının imkansız bir hale geldiğini ve eşi Ana ile birlikte tüm ailenin “kurtuluşu” için son çare olarak bu yola başvurmaya karar verdiklerini yazdı.

TV kanalı ihbar etti ama...

KABC-TV kanalı, faksı alır almaz hemen polise haber verdi ancak polis eve vardığında herşey için çok geçti.

California eyaletinde düne kadar rahat ve mutlu bir yaşam süren Baba Ervin, silahıyla önce arka odadaki 5 yaşındaki Jasmin ve Jassely isimli ikiz kızlarının ve 8 yaşındaki Britteny isimli diğer kızının üzerine kurşun yağdırdı. Ardından 2 yaşındaki Benjamin ve Christian isimli erkek ikizlerini öldürdü. Son olarak da eşi Ana’yı vurup intihar etti.

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