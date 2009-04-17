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Ekonomi

'İşsiz adam'ın gözyaşları...

Adana Numune Hastanesi'ne taşeron çalışanlardan sözleşmesi yenilenmeyen 166 kişi, listenin önünde gözyaşı döktü

17 Nisan 2009 03:00

Adana Numune Hastanesi ve bağlı birimlerine temizlik hizmeti veren taşeron firmada çalışanlardan sözleşmesi yenilenmeyen 166 kişinin isimleri, liste halinde hastane bahçesindeki panoya asıldı.

Adana Numune Hastanesi ve bağlı birimlerine hizmet veren taşeron temizlik firması yetkilileri, 517 işçinin sözleşme sürelerinin dolması üzerine hazırladıkları listeyle başvuru yaptı. Listede yer alanlardan 166'sının sözleşmelerinin yenilenmeyeceğinin belirtilmesi üzerine başlayan gerginlik, bugün sabah saatlerinde de sürdü.



Hastane bahçesine toplanan işçiler, listenin asılmasını beklerken, alkışlı protesto gösterisinde bulunup, ''başhekim istifa'' diye slogan attı.

Bu arada, bazı işçilerin, önce isim listesinin asılması amacıyla hastane bahçesi girişindeki güvenlik noktası duvarına asılan panoyu yerinden söküp kırmaları ve bağırmaları üzerine üzerine, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.



Daha sonra da hastane bahçesi içinde asılan listeye bakan işçilerden bazıları isimlerini görünce tepki gösterirken, bazı işçilerin ağladıkları görüldü. Listede hastane veya şirket yetkilisinin imzasının bulunmadığı gerekçe gösteren ve uygulamayı protesto eden işçilerden bazıları listeyi yırttı, panoyu yerinden söküp kırdı.

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