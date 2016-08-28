Issız adada mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Mikronezya bölgesindeki bir ıssız adada kalan iki kişi ABD Deniz Donanması helikopteri tarafından kurtarıldı.

Pilotlar Fayu Atoll adasında kumlardaki "imdat" yazısını gördükten sonra sahil güvenliğe haber verdiler.

İkisi de elli yaşlarında olan Linus ve Sabina Jack çiftini kurtarmak için bir haftalık bir arama kurtarma operasyonu gerçekleşti.

Donanma, çiftin Weno Adasından sınırlı erzakla ve acil müdahale ekipmanı olmadan ayrıldığını söyledi. Çift yakınlardaki bir adaya ulaşmadıkları için kayıp ilan edilmişti.

İngiliz bir denizci Fayu Atoll adasında ışık gördüğünü söyleyince adayı kontrol etmesi için bir helikopter gönderildi.

Arama kurtarma ekipleri, Linus ve Sabina'yı yaklaşık 27 bin metrekarelik bir alanı 15 gemi ve iki hava aracı ile aradılar.

Kolonia'daki ABD Konsolosluğu çiftin başarıyla kurtarıldığını bildirdi.

Bu, bölgedeki ikinci mahsur kalma vakası.

Nisan ayında da Fanadik adasında mahsur kalan üç kişi kumlara yazdıkları "imdat" işareti sayesinde kurtulmuştu.

Mahsur kaldığınızda yapmanız gereken 5 şey

İşaret vermek: Sabina ve Linus için kuma yazmak işe yaramıştı ancak palmiye yaprakları veya ağaç dalları daha görünür olacaktır.

Su kaynağı bulmak: İçilebilen bir su kaynağı bulmak her şeyden daha önemlidir. Su içmediğiniz takdirde birkaç günde ölürsünüz. Palmiye yapraklarında yağmur suyunu biriktirip içebilirsiniz.

Yiyecek bulmak: Basit önlemler aldığınız sürece ıssız bir adada yemek için birçok şey olacaktır. Deniz ürünlerini ve eti tamamen pişirmeye dikkat etmeli ve yiyeceklerin zehirli olup olmadığını elinizin arkasıyla veya dudağınızla bir reaksiyon yaratıyor mu diye bakarak kontrol etmelisiniz.

Sığınak inşa etmek: Yerlere basmamak yılanlardan kaçmak için önemlidir. Sığınağınızı açık bir alana kurun ve üstünü iyi örtün. Yağmurda çok ıslanırsanız hipotermi olabilirsiniz. Ağ gibi bir şey bulabilirseniz onunla kendinizi sivrisineklerden koruyun.

Yaralanmamaya dikkat etmek: Yaraları tedavi etmek ilk başta yaralanmamaktan daha zordur. Çıplak ayakla yürümemeye çalışın ve gereksiz risklere girmeyin.