-ISSIAR DIA TAKIMLA İLK ANTRENMANINDA İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Belçika kampının tamamlanmasının ardından, dün izin yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Issiar Dia, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Sakatlıkları nedeniyle yurt dışı kampı döneminde takımdan ayrı kalan Gökhan Gönül, Özer ve Uğur'un durumları teknik heyeti sevindirdi. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül, çalışmanın tamamını takımla birlikte yaparken, Özer ise çalışmanın yaklaşık 1 saatlik bölümünde takımda yer aldı. Uğur ise takımla koşunun ardından bireysel futbolcu antrenörü Dolu Aslan yönetiminde çalışmalar yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Bekir de Dolu Aslan yönetiminde takımdan ayrı koştu. Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Belçika kampından erken dönerek İstanbul'da tedavi edilen Emre de takım çalışmasında yer aldı. Sakatlıkları bulunan Güiza ve Mehmet Topuz antrenmana katılmadı. Bu arada, Young Boys maçı için UEFA'ya takım listesi bildirilirken, kalan bir kontenjanın yeni transfer Dia için kullanılacağı ifade edildi. Öte yandan, Dünya Kupası'nın ardından tatile çıkan Uruguaylı savunma oyuncusu Lugano'nun, 27 Temmuz Salı günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.