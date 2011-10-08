-Issiar Dia, takımla çalıştı İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Issiar Dia, takımla çalışmalara başladı. A2 Takımın Güngörenspor ile yaptığı maçta görev alan oyuncular Hasan Erbey, Berk Elitez, Recep Niyaz ile Erten Ersu rejerenasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Uğur Boral, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamlarken, Selçuk Şahin, Serdar Kesimal ve Serkan Kırıntılı'nın tedavilerine tesislerde devam edildi. Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarını yarın Kartalspor ile yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. Karşılaşma saat 11.00'de gerçekleştirilecek.