-Issiar Dia: Hedefimiz galibiyet İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Issiar Dia, Spor Toto Süper Lig'de 4 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Orduspor ile yapacakları maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Dia, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Orduspor maçının ikinci yarının ilk karşılaşması olduğunu belirterek, ''İkinci yarıya kısa bir sürede hazırlandık. Ama hocalarımız ona göre programlar hazırladı. İkinci yarının ve yeni yılın ilk maçına çıkacağız. Hedefimiz galibiyet'' dedi. Issiar Dia, ikinci yarının ilk haftasındaki rakipleri Orduspor'un kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğuna dikkati çekerek, ''Karşı takımlarla değil, kendimizle ilgileniyoruz. Orduspor'da teknik direktörlük koltuğuna önemli bir isim geldi. İyi takım, ama biz galibiyet için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu. İlk yarıyı yaşanan olaylara rağmen iyi bir yerde tamamladıklarını vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, ''Alışılmadık bir durumdu. Gerekenleri yaptık. Süreci iyi bir şekilde bugüne getirdik. Ligdeki konumumuzda bunun göstergesi'' diyerek sözlerini tamamladı.