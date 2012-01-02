T24 LogoT24 Logo
Spor

Issiar Dia: Hedefimiz galibiyet İSTANBUL (A.A) 

02 Ocak 2012 21:09

-Issiar Dia: Hedefimiz galibiyet İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Issiar Dia, Spor Toto Süper Lig'de 4 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Orduspor ile yapacakları maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Dia, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Orduspor maçının ikinci yarının ilk karşılaşması olduğunu belirterek, ''İkinci yarıya kısa bir sürede hazırlandık. Ama hocalarımız ona göre programlar hazırladı. İkinci yarının ve yeni yılın ilk maçına çıkacağız. Hedefimiz galibiyet'' dedi. Issiar Dia, ikinci yarının ilk haftasındaki rakipleri Orduspor'un kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğuna dikkati çekerek, ''Karşı takımlarla değil, kendimizle ilgileniyoruz. Orduspor'da teknik direktörlük koltuğuna önemli bir isim geldi. İyi takım, ama biz galibiyet için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu. İlk yarıyı yaşanan olaylara rağmen iyi bir yerde tamamladıklarını vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, ''Alışılmadık bir durumdu. Gerekenleri yaptık. Süreci iyi bir şekilde bugüne getirdik. Ligdeki konumumuzda bunun göstergesi'' diyerek sözlerini tamamladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24