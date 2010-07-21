Issiar Dia Fenerbahçeli oldu

"ÖNCELİĞİMİZ FORVETİN MERKEZİNE BİR OYUNCUYDU"



FB TV’ye telefonla bağlanan yönetici Murat Özaydınlı, Dia’nın hafta sonu takıma katılacağını belirterek, "Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun" dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fransa’nın Nancy takımından transfer ettikleri 23 yaşındaki Issiar Dia’nın sürati ve driplingleriyle öne çıkan bir oyuncu olduğunu söyledi.Fenerbahçe’nin Belçika kampından FB TV’ye telefonla bağlanan Aykut Kocaman, her transferde olduğu gibi Dia’dan da beklentilerin son derece yüksek olduğunu vurgulayarak, "Dia, bu sene Fransa Ligi’nde büyük çıkış yapan oyunculardan biri. Özellikle sürati ve driplingleriyle öne çıkan oyunculardan biri. Buna bu sezon ligde 8 golle katkıda bulundu" dedi.Dia’nın iyi top taşıyan, özellikle gol pozisyonu yaratmada yetenekli oyunculardan biri olduğunu anlatan Kocaman, şöyle devam etti: "Özellikle bu sene daha evvel transfer ettiğimiz Stoch ile birlikte rakip kaleye gitmede, gol pozisyonu yaratmada ve bunları zaman zaman değerlendirmede büyük katkı sağlayacak. Beklentilerin yüksek olduğu bir transfer. Son derece olumlu ve sevinçle karşıladım. Tabi ki her transferde risk vardır, ama Dia transferi özellikle Fenerbahçe’nin rakip kaleye biraz daha hızlı gitmesi konusunda becerisini artıracaktır."Aykut Kocaman, transferde önceliklerinin forvetin merkezine bir oyuncu alınması olduğunu, ancak Dia’nın transferinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.Forvetle ilgili de gelişme olacağını ifade eden Kocaman, "Esas önceliğimiz, forvetin merkezine bir oyuncu beklentimiz var. Birkaç gün içinde herhalde onunla da ilgili bir gelişme olacak. Dia biraz daha bekleyen bir oyuncuydu, ama bugün olması bizi sevindirdi" diye konuştu.