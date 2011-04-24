-İSRALLİ BAKANIN YEĞENİ ÖLDÜRÜLDÜ TEL AVİV (A.A) - 24.04.2011 - Batı Şeria'da bu sabah meydana gelen olayda yeğeni ölen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Limor Livnat, Filistin polisini sert sözlerle suçladı. İsrailli Bakan Livnat, yeğeninin "dua etmekten başka bir niyeti olmadığını" belirterek, "Kardeşimin oğlu, Filistin polisi kılığında bir terörist tarafından öldürüldü" dedi. Savunma Bakanı Ehud Barak da "Bu bir cinayet" sözleriyle olayı kınadı ve İsrail ordusuna soruşturma talimatı verdi. Bu arada sabahki gelişmenin ardından, Yahudi yerleşimciler Nablus ve çevresinde olaylar çıkardı. Maskeli yerleşimcilerin, Nablus'un girişindeki Huvvara kontrol noktasına kadar gelerek Filistinlilerin araçlarını taşladıkları, bu saldırılarda aralarında 13 yaşında bir çocuğun da olduğu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerleşimcilerin ayrıca Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdikleri, bir evi yakmaya kalkıştıkları, ancak İsrail askerlerince durduruldukları belirtildi. Filistinli yetkili Gassan Douglas ise bölgedeki İsrail askerlerinin, taş atan yerleşimcilere engel olmak için bir şey yapmadığını söyledi. Batı Şeria'daki Filistin kentlerinden Nablus'un girişindeki Yusuf'un Türbesi'nde bu sabah meydana gelen olayda, Filistin polisinin açtığı ateş sonucu Livnat'ın yeğeni Ben-Yosef Livnat (24) hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Ben-Yosef Livnat'ın, Yusuf'un Türbesi'ne önceden izin almadan gelen aşırı dinci Breslov Hassidileri'nden 15 kişilik bir grup içinde olduğu, gruba engel olmak isteyen bir Filistin polisinin ateş açtığı belirtilmişti.